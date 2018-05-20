Креспо: Месси заслуживает звания чемпиона мира по футболу

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заслуживает победы на чемпионате мира 2018 года, однако фаворитами предстоящего турнира являются команды Испании и Германии. Такое мнение ТАСС высказал бывший форвард аргентинской команды Эрнан Креспо.

Участник трех чемпионатов мира (1998, 2002, 2006) Креспо в субботу посетил Парк футбола на Пионерской набережной в центре Санкт-Петербурга.

"Все мы хотим, чтобы Месси был доволен, счастлив и выиграл этот чемпионат мира, как и вся наша сборная. Он заслуживает того, чтобы выиграть чемпионат. Но если мы вернемся к реальности и проанализируем ее совершенно объективно, то сейчас уровень аргентинской сборной уступает, например, уровню испанской и немецкой команд. Я считаю, что две этих сборных являются фаворитами", — сказал Креспо.

"Именно благодаря Месси мы прошли в финальную часть чемпионата мира. В каком-то смысле без него сейчас, как это не печально, сборная не может достичь хороших результатов. Если мы вспомним этап квалификации, то там именно Месси забил три последних гола и протащил нас на чемпионат в России", — добавил Креспо.

В конце марта аргентинцы без Месси в составе проиграли в товарищеском матче испанцам со счетом 1:6. "Возможно, счет полностью не отражает дисбаланс между уровнем сборных Испании и Аргентины, но, безусловно, эта разница существует. И без Месси нашей сборной сейчас очень трудно и тяжело", — отметил Креспо.