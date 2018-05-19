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Манчини озвучил свои планы
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Тренер сборной Италии Роберто Манчини озвучил свои планы 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Роберто Манчини приступил к работе на посту главного тренера сборной Италии. Специалист, недавно возглавлявший "Зенит", рассказал о целях своей новой команды.
"Мои основные цели такие же, как и у всей сборной. Нужно как можно быстрее поставить команду на ноги, чтобы она выиграла Евро-2020, а затем и чемпионат мира. Других целей нет", — приводит слова Манчини "Спорт-Экспресс". Контракт Роберто Манчини со сборной Италии рассчитан на два года.
"Я думаю, что для тренера возглавить сборную своей страны — это максимум. К сожалению, у каждой команды есть тяжелые периоды, поэтому мы должны найти наилучшие методы и способы, чтобы вернуть сборную на заслуженное место. Италия всегда была одной из лучших национальных команд в мире, надеемся, что мы сможем все вместе проявить свои лучшие качества", — сказал Манчини. Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2018.
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