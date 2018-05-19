Дзюба захотел войны

Футболист признался, что он интересуется военными конфликтами и хотел бы поучаствовать в руководстве войсками.

Игрок сборной России по футболу и нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба признался, что желал бы стать великим полководцем. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Футболист ответил изданию на вопрос, с кем из великих людей любой эпохи он желал бы на один день поменяться жизнями. Неожиданно Дзюба сделал выбор в пользу людей военной профессии, а конкретно — полководца Александра Суворова

«Пусть это будет Александр Суворов. Мне интересно сейчас все, связанное с военными конфликтами. Хотел бы поруководить войском, вступить в войну», — рассказал Дзюба.