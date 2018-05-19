Дзюба захотел войны 

Футболист признался, что он интересуется военными конфликтами и хотел бы поучаствовать в руководстве войсками.
Игрок сборной России по футболу и нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба признался, что желал бы стать великим полководцем. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Футболист ответил изданию на вопрос, с кем из великих людей любой эпохи он желал бы на один день поменяться жизнями. Неожиданно Дзюба сделал выбор в пользу людей военной профессии, а конкретно — полководца Александра Суворова.
«Пусть это будет Александр Суворов. Мне интересно сейчас все, связанное с военными конфликтами. Хотел бы поруководить войском, вступить в войну», — рассказал Дзюба.
Ранее Дзюба пообещал покусать известного форварда Луиса Суареса, если ему удастся попасть на матч с Уругваем. Стоит отметить, что сам Суарес известен, помимо прочего, как один из самых «кусачих» футболистов — за свою карьеру он совершил восемь укусов на поле, в связи с чем «Барселона» даже внесла соответствующий пункт в контракт с уругвайцем.