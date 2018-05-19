Ещё
Дзюба захотел войны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дзюба захотел войны 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: globallookpress.com
Футболист признался, что он интересуется военными конфликтами и хотел бы поучаствовать в руководстве войсками.
Игрок сборной России по футболу и нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба признался, что желал бы стать великим полководцем. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Футболист ответил изданию на вопрос, с кем из великих людей любой эпохи он желал бы на один день поменяться жизнями. Неожиданно Дзюба сделал выбор в пользу людей военной профессии, а конкретно — полководца Александра Суворова.
«Пусть это будет Александр Суворов. Мне интересно сейчас все, связанное с военными конфликтами. Хотел бы поруководить войском, вступить в войну», — рассказал Дзюба.
Ранее Дзюба пообещал покусать известного форварда Луиса Суареса, если ему удастся попасть на матч с Уругваем. Стоит отметить, что сам Суарес известен, помимо прочего, как один из самых «кусачих» футболистов — за свою карьеру он совершил восемь укусов на поле, в связи с чем «Барселона» даже внесла соответствующий пункт в контракт с уругвайцем.
ТК «Звезда»: последние новости
Это абсолютно падший человек: жена Кержакова сообщила о расставании с футболистом Климкин «гарантировал» украинцам провокации на ЧМ-2018 по футболу МИД Германии проясняет ситуацию с предполагаемым недопуском Зеппельта на ЧМ-2018 – СМИ
Комментарии6  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США и Канаду лишат чемпионатов47
Хоккеистов США подловили на русской музыке13
США проиграли Швеции32
Роналду ждет тюрьма или Россия26
Канада — Швейцария. Онлайн
Видео
01:17
«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки
Фигурное катание
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
02:25
Акинфеев назвал команду своей мечты
Футбол
04:19
Шарапова заговорила о завершении карьеры
Теннис
00:48
Роналду ждет тюрьма или Россия
Футбол Статьи
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение