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С кем Дзюба сыграл бы против инопланетян
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Дзюба назвал трёх футболистов, с которыми бы он сыграл против инопланетян 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной России Артём Дзюба назвал трёх футболистов, с которыми хотел бы сыграть за сборную мира против инопланетян.
«Пусть защитником будет Серхио Рамос. В полузащите сыграет Зинедин Зидан. А на острие выступит Златан Ибрагимович», — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом RT.
Он отметил, что не смог бы выбрать наставника для этой команды из трио: Валерий Карпин, Унаи Эмери и Роберто Манчини.
«Вы меня убиваете. Вышли бы играть без рулевого. В крайнем случае, Зидан стал бы играющим тренером», — подчеркнул Дзюба.
Ранее Дзюба рассказал, кто занял место главного шутника в национальной команде за время его отсутствия.
RT на русском: последние новости
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