С кем Дзюба сыграл бы против инопланетян

Дзюба назвал трёх футболистов, с которыми бы он сыграл против инопланетян

Нападающий сборной России Артём Дзюба назвал трёх футболистов, с которыми хотел бы сыграть за сборную мира против инопланетян. «Пусть защитником будет Серхио Рамос. В полузащите сыграет Зинедин Зидан. А на острие выступит Златан Ибрагимович», — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом RT. Он отметил, что не смог бы выбрать наставника для этой команды из трио: Валерий Карпин , Унаи Эмери и Роберто Манчини «Вы меня убиваете. Вышли бы играть без рулевого. В крайнем случае, Зидан стал бы играющим тренером», — подчеркнул Дзюба. Ранее Дзюба рассказал, кто занял место главного шутника в национальной команде за время его отсутствия.