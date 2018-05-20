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Полузащитник «Наполи» может уехать в Китай
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Полузащитник «Наполи» может уехать в Китай 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: www.cuorenapoletano.it
Словацкий полузащитник "Наполи" Марек Гамшик получил предложение от китайского клуба, передает "Советский спорт".
Итальянская газета Corriere del Mezzogiorno сообщает, что футболисту был предложен контракт на три года, за которые капитан неаполитанцев может заработать €30 млн 30-летний хавбек сборной Словакии близок к тому, чтоюы покинуть "Наполи".
Помимо Гамшика Неаполь могут покинуть бельгийский вингер Дрис Мертенс и итальянский полузащитник Жоржиньо.
Ранее главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри похвалил "Наполи".
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