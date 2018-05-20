Полузащитник «Наполи» может уехать в Китай

Итальянская газета Corriere del Mezzogiorno сообщает, что футболисту был предложен контракт на три года, за которые капитан неаполитанцев может заработать €30 млн 30-летний хавбек сборной Словакии близок к тому, чтоюы покинуть "Наполи".

Помимо Гамшика Неаполь могут покинуть бельгийский вингер Дрис Мертенс и итальянский полузащитник Жоржиньо.

Ранее главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри похвалил "Наполи".