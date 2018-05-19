Боярский пригрозил Уткину

По мнению артиста, комментатор c помощью подобных фраз хочет привлечь к себе внимание.
Ранее Василий Уткин высказался о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» Александра Ташаева в петербургский футбольный клуб.
«Ташаеву, конечно, можно идти в другой клуб, но нужно понимать, что он должен идти к тренеру, который его хочет. Не в «Зенит», кладбище талантов», — сказал комментатор.
Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» Михаил Боярский, Уткин в последнее время испытывает проблемы с трудоустройством.
«Ему не дают работы, потому что он забыт и никому не нужен».
Помимо этого, Боярский предостерёг комментатора от дальнейших громких заявлений.
«Пока он не советует артистам, в какой театр идти, в каком фильме сниматься, пусть пока будет на свободе. Но когда он коснётся артистов — тогда нужно в психиатрическую».
Хавбек Александа Ташаев находится в списке футболистов, которые будут готовиться к ближайшему чемпионату мира. В минувшем сезоне он провёл 28 матчей и забил 7 мячей. Также сообщалось, что на Ташаева претендует «Спартак». Михаил Боярский — давний фанат петербургского клуба «Зенит».