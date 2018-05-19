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«Сельта» завершила сезон победой над «Леванте»
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«Сельта» одержала победу в заключительном туре чемпионата Испании 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Reuters
Футбольный клуб "Сельта" завершил выступление в Ла Лиге сезона-2017/19 волевой победой над "Леванте" (4:2), сообщает "Советский спорт".
В составе хозяев по дублю на свой счет записали нападающие Яго Аспас и Максимилиано Гомес. У гостей отметился забитым мячом экс-форвард казанского "Рубина" Рубен Рочина, а также полузащитник Хосе Моралес.
"Сельта" финишировала на 11 месте по итогам сезона, а "Леванте" расположился на 15-й строчке турнирной таблицы.
Ранее сообщалось, что "Барселона" презентовала новую форму необычным способом.
Футбол. Чемпионат Испании. 38-й тур"Сельта" (Виго) — "Леванте" (Валенсия) — 4:2Голы: 0:1 — Рочина, 12; 1:1 — Гомес, 29; 2:1 — Аспас, 41; 3:1 — Аспас, 48; 4:1 — Гомес, 63; 4:2 — Моралес, 74.
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