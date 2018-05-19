«Сельта» завершила сезон победой над «Леванте»

«Сельта» одержала победу в заключительном туре чемпионата Испании

Футбольный клуб "Сельта" завершил выступление в Ла Лиге сезона-2017/19 волевой победой над "Леванте" (4:2), сообщает "Советский спорт"

"Сельта" финишировала на 11 месте по итогам сезона, а "Леванте" расположился на 15-й строчке турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что "Барселона" презентовала новую форму необычным способом.

Футбол. Чемпионат Испании. 38-й тур"Сельта" (Виго) — "Леванте" (Валенсия) — 4:2Голы: 0:1 — Рочина, 12; 1:1 — Гомес, 29; 2:1 — Аспас, 41; 3:1 — Аспас, 48; 4:1 — Гомес, 63; 4:2 — Моралес, 74.