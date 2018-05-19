В Пензе начался матч длительностью 24 часа

Футбольный матч длительностью 24 часа начался в Пензе

Футбольный матч продолжительностью 24 часа, приуроченный к чемпионату мира по футболу в России и столетию пензенского футбола, начался в Пензе на реконструированном стадионе "Зенит" . Об этом передает корреспондент ТАСС

В матче участвуют 64 команды, которые разделены на две большие — "Пензенские рыси" и "Сурские орлы". Внутри команд игроки будут сменять друг друга на протяжении 32 таймов, вплоть до полудня 20 мая. Участие в мачте принимают команды органов власти города и области, предприятий Пензы, игроки женского мини-футбольного клуба "Лагуна", регбийного клуба "Империя", завершающий тайм сыграют детская и ветеранская команды ФК "Зенит", сообщили в пресс-службе Минспорта Пензенской области.

Первыми на поле вышли команды правительства региона и пензенской гордумы. Тайм закончился победой командой правительства со счетом 3:0.

"Кроме самого матча организованы интерактивные площадки, игра в флэтбол. В вечернее время для зрителей будет работать полевая кухня. Все участники матча обязательно получат памятные призы. Мероприятие бесплатное, все желающие могут прийти на стадион", — отметил замглавы Минспорта Пензенской области Сергей Никишин.