Акинфеев назвал команду своей мечты

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал команду своей мечты. Ей оказался ЦСКА образца сезона-2004/05, выигравший Кубок УЕФА

«В своем выборе Команды мечты я буду немного подальше от своих коллег. Я вот краем уха слышал, кого называл Саша Головин. Конечно, можно назвать европейских звезд, быть в топе и получать от этого удовольствие. Я буду получать удовольствие, назвав командой моей мечты ЦСКА-2005, а именно наш состав в финале Кубка УЕФА.

Эти 11 ребят перевернули историю российского футбола. Это знаковое событие, в том числе и для меня. Оно останется со мной на всю жизнь, поэтому я назову именно такой состав», — сказал Акинфеев в интервью клубному телевидению.