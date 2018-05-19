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Акинфеев назвал команду своей мечты
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Акинфеев назвал команду своей мечты 

SPORT24.ru 53 минуты назад
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал команду своей мечты. Ей оказался ЦСКА образца сезона-2004/05, выигравший Кубок УЕФА.
«В своем выборе Команды мечты я буду немного подальше от своих коллег. Я вот краем уха слышал, кого называл Саша Головин. Конечно, можно назвать европейских звезд, быть в топе и получать от этого удовольствие. Я буду получать удовольствие, назвав командой моей мечты ЦСКА-2005, а именно наш состав в финале Кубка УЕФА.
Свою фамилию я называть не буду, без вратаря играли тогда. Это Сергей Игнашевич, Леша и Вася Березуцкие, Элвир Рахимич, Женя Алдонин, Юрий Жирков, Чиди Одиа, Даниэль Карвалью, Вагнер Лав и Ивица Олич.
Эти 11 ребят перевернули историю российского футбола. Это знаковое событие, в том числе и для меня. Оно останется со мной на всю жизнь, поэтому я назову именно такой состав», — сказал Акинфеев в интервью клубному телевидению.
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