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АПЛ определила лучший гол сезона
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АПЛ определила лучший гол сезона 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: skysports.com
Английская Премьер-лига на своем официальном сайте сообщила, что лучший гол сезона в турнире забил полузащитник «Саутгемптона» Софьян Буфаль.
Это произошло 21 октября в матче девятого тура против «Вест Бромвича».
На 85-й минуте Буфаль совершил сольный проход со своей половины поля, обыграв нескольких соперников, и поразил ворота «Вест Бромвича» точным ударом в дальний угол. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Этот гол был признан голом октября и получил звание лучшего в сезоне по итогам голосования экспертов и болельщиков, обойдя восемь других «претендентов».
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