Сборная России продолжает подготовку к ЧМ-2018 

Сборная России по футболу продолжает подготовку к чемпионату мира — 2018. Подопечные Станислава Черчесова провели тренировку на поле подмосковной базы в Новогорске, куда незадолго до занятия заглянули допинг-офицеры РУСАДА. О втором дне работы команды в Подмосковье — в материале RT.
Как и накануне, в работу команды вмешалась непогода. Фронт, принёсший в московский регион ливни и грозы, продолжает испытывать российских футболистов на прочность. Однако, как выяснилось позже, многим игрокам из обоймы Черчесова такие погодные условия лишь помогают при подготовке. Не испортил настроение команде и неожиданный визит допинг-офицеров. Представители РУСАДА прибыли на базу за два часа до старта тренировки и запросили восьмерых игроков для сдачи теста. Однако некоторые из них — Владимир Габулов, Денис Черышев и Роман Нойштедтер — отсутствовали. Эти футболисты, выступающие в европейских чемпионатах, встретятся со сборной 20 мая в австрийском Нойштифте.
Тренировку пропустил Артём Дзюба. Форвард по-прежнему борется с вирусной инфекций и, несмотря на усилия медицинского штаба, пока не может приступить к работе на поле. По индивидуальной программе во второй день сборов занимался и полузащитник Алан Дзагоев, почувствовавший себя накануне не в форме из-за мышечной боли.
«Не надо лишний раз напоминать к чему мы готовимся»
После тренировки своими впечатлениями от пребывания в сборной с журналистами поделился Роман Зобнин. Хавбек отказался признавать сборную России «молодой», проанализировал состав соперников и объяснил, почему рад дождливой погоде.
— Какие впечатления от сегодняшней тренировки?
— Всё хорошо! Поработали. Играли в квадрат, после занимались в тренажёрном зале. Всё идёт своим чередом.
— В зале вам дали какие-то специфические нагрузки?
— Нет. Всё довольно стандартно. Обычная подготовка к решающим играм, ничего особого не делали. Немного нагрузки на ноги, немного на верхние плечевые мышцы.
— Приходит осознание, что готовитесь не просто к чемпионату мира, а к турниру, который пройдёт именно в России?
— Лично у меня оно уже очень давно. Но сильнее всего, конечно, стало ощущаться, когда наступил 2018 год. Я много думаю об этом. Это событие самое важное и в мире, и в нашей стране.
— А тренер заостряет на этом внимание команды?
— Нам не нужно напоминать, к чему мы готовимся. Все ребята всё прекрасно понимают. Может, ближе к турниру Станислав Саламович начнёт говорить об этом, но повторюсь, каждый понимает какая на нас лежит ответственность.
— Вы читали интервью Игоря Денисова, в котором он рассказывал о конфликте, который возник между ним и Станиславом Черчесовым? Вы тогда были в раздевалке «Динамо», можете пояснить, что же всё же произошло?
— Нет. Я не буду говорить об этом. Зачем? Это не моя история. Пусть Игорь и главный тренер сами разбираются в этом.
— Многие игроки сборной признаются, что пока мало знакомы с будущими соперниками. Вы изучали команды группы A?
— Знаю, что в составе Саудовской Аравии многие игроки ездили на стажировку в испанский чемпионат. С другими командами проще — Мохаммеда Салаха и Луиса Суареса знает весь мир. На этом пока всё.
— Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников сказала, что у сборной Египта есть Салах, а у нас 11 крепких парней. Что ответите ему? Действительно ли Салах настолько опасен?
— Насчёт Египта мне пока сложно говорить. Мы ещё не разбирали соперника. Скоро начнутся теоретические занятия и вот тогда поймём, что к чему. Конечно, Салах на голову сильнее всей своей команды, но судьбу матча на поле решают не отдельные звёзды, а команда из 11 игроков. Не надо заострять внимание на нём, надо готовится к Египту в целом.
— А можете открыть тайну, как готовится команда? Сейчас вы нацелены именно на первого соперника или работаете, учитывая возможности всех команд вашего квартета?
— В данный момент мы готовимся к турниру в целом. И не забывайте, что нам ещё предстоит сыграть два контрольных матча: с Австрией и Турцией.
— С началом вашего сбора погода в Москве испортилась. Дожди и мокрое поле не мешают?
— Мне, наоборот, приятно. Такую погоду я люблю. Нет жары, поле быстрое и мокрое. Идеально и комфортно.
— Накануне Фёдор Смолов пошутил, что опытный Игнашевич и молодой Чалов приехали в сборную как сын с отцом. Действительно авторитет Сергея настолько ощутим?
— Все прекрасно знают, что это за футболист. Он опытный, для меня он действительно является авторитетным игроком. У него есть, чему учиться. Буду перенимать все знания Сергея.
— Какой из городов чемпионата мира вам хотелось бы посмотреть больше всего?
— Если честно, не думал об этом. Но если задуматься, то все стадионы, построенные к турниру, — великолепные, рано или поздно хочу увидеть и сыграть на всех.
— А о чём говорите в раздевалке? Кто больше всех шутит?
— Нормальная, здоровая атмосфера. Дзюба болеет, но есть кому пошутить. Эта команда вместе уже два года, чувствуем себя единым коллективом.
— Можно ли назвать сборную России «молодой»? Командой перспектив?
— В команду всегда приезжают самые сильные футболисты страны. Молодая? А кто у нас молодой? 24 года — уже сознательный футбольный возраст. Даже Чалов, несмотря на то, что ему не так много лет, успел за свой клуб поиграть в Европе.
«Привыкли к тому, что допинг-офицеры всегда приходят внезапно»
Пообщался с представителями СМИ и коллега Зобнина по амплуа Далер Кузяев. Хавбек «Зенита» рассказал, какие вопросы относительно грядущего турнира волнуют его больше всего, раскрыл секрет, как будет проводить свободное время на австрийской части сборов, и признался, что, как и Головин со Смоловым, готов попробовать свои силы в европейском чемпионате.
— Вы попали в команду, где часть игроков уже принимала участие в крупных турнирах. Спрашивали у них, каково это?
— Пока нет. Но, наверное, спрошу. Интересно послушать их впечатления и перенять их опыт.
— А какой конкретно вопрос зададите первым делом?
— Какая там атмосфера? Насколько сильно ощущается давление?
— Вы уже начали его на себе ощущать?
— Пока нет. Но уверен, чем ближе чемпионат мира, тем сильнее будет нарастать напряжение, и надо правильно с ним справляться. Всегда после неудачных игр бывает много критики, нужно уметь различать объективную и субъективную критику.
— А с какими мыслями вы готовитесь к ЧМ?
— С правильными: достойно сыграть, проявить себя, показать всему миру, как умеет играть сборная России. Надеюсь, получится. Личные задачи у меня такие же, как и у всей команды.
— Два года назад вы могли поверить в то, что окажетесь в расположении команды накануне чемпионата мира?
— Да, ведь я ставил перед собой такие цели.
— Вы дебютировали за сборную в сентябре. Какие изменения с вами произошли за это время?
— Стал чувствовать себя уверенно, влился в коллектив, чувствую себя комфортно.
— Как вам база в Новогорске? Ведь именно на ней вам жить во время мундиаля?
— Чувствуется, что всё сделано для нас. Поле, еда, тренажёрный зал, номера — всё на высшем уровне. Комаров в комнате нет.
— Соперников самостоятельно изучали?
— Нет пока. Собираюсь заняться этим в ближайшее время. В Саудовской Аравии я, например, вообще никого не знаю.
— Тот факт, что многие игроки мечтают после чемпионата мира уехать играть в Европу, это минус или плюс?
— Да, это действительно большой шанс. Европейские чемпионаты намного сильнее, чем наша лига. Так что если кому-то из команды поступят такие предложение, стоит их обязательно рассмотреть.
— А кто из этой команды достоин такого приглашения?
— Фёдор Смолов хочет, Александр Головин тоже. Они очень хотят получить такой шанс. Но если кто-то проявит себя по ходу чемпионата мира ярко и уверенно, то этот список наверняка расширится. Я? На данный момент я игрок «Зенита», но, если будут предложения, готов их тоже рассматривать.
— Как должна сыграть сборная, чтобы болельщики наконец остались довольны?
— Как минимум выйти из группы. А для полного счастья болельщиков: дойти до полуфинала.
— Есть понимание, что вашему поколению несказанно повезло…
— Да. Такой шанс впадает не каждому. Это не просто чемпионат мира, это наш домашний чемпионат. Не каждому в жизни так везёт.
— В воскресенье вы улетаете в Австрию. Что, помимо бутс и экипировки, возьмёте с собой?
— Книгу Бернара Вербера «Дыхание богов».
— Что скажете о сегодняшнем визите допинг-офицеров?
— Мы уже привыкли к тому, что они всегда появляются неожиданно. Так что никакого дискомфорта их сегодняшний приезд нам не доставил.