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«Челси» и МЮ огласили составы на финал Кубка Англии
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«Челси» и «Манчестер Юнайтед» огласили составы на финал Кубка Англии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Стали известны стартовые сочетания "Челси" и "Манчестер Юнайтед", в которых команды выйдут на финальный матч Кубка Англии по футболу. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл, Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Бакайоко, Алонсо, Азар, Жиру. Запасные: Кабальеро, Дзаппакоста, Чалоба, Виллиан, Баркли, Педро, Мората.
"МЮ": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс, Янг, Матич, Эррера, Погба, Лингард, Алексис, Рашфорд. Запасные: Ромеро, Бейи, Дармиан, Мактоминай, Мата, Марсьяль, Лукаку.
Матч начнется в 19:15 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет онлайн-трансляцию этой встречи.
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