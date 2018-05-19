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«Дженоа» представил Кришито и проиграл «Торино»
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«Дженоа» представил Кришито и проиграл «Торино» 

LiveSport.Ru 23 часа назад
Фото: football-italia.net 2000 Бонус на первый депозит
В матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии «Дженоа» принимал «Торино» и потерпел поражение со счетом 1:2.
Победу гостям принесли голы Сильвы Яго Фальке и Даниэле Базелли, у хозяев единственный точный удар на счету Горана Пандева.
Стоит отметить, что перед стартом встречи состоялась презентация бывшего капитана «Зенита» Доменико Кришито в качестве игрока генуэзцев.
«Дженоа» завершил сезон на 12-м месте, набрав 41 очко. При этом «Болонья», у которой есть игра в запасе, в случае победы над «Удинезе» может обойти «грифонов».
«Торино» разместился на десятом месте, в активе команды 54 пункта.
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