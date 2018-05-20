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Будущий клуб тренера Слуцкого вышел в Лигу Европы
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Будущий клуб тренера Слуцкого вышел в Лигу Европы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт «Витесса»
"Витесс" одержал победу над "Утрехтом" в ответном матче финала мини-турнира чемпионата Голландии за место в Лиге Европы, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Утрехте, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличился Мэтт Мязга, также мяч в свои ворота забил игрок хозяев Рамон Леувин. У "Утрехта" гол на счету Марка ван дер Марела.
По сумме двух встреч "Витесс" обыграл соперника — 3:2.
В следующем сезоне "Витесс" возглавит российский специалист Леонид Слуцкий.
Ранее сообщалось, что тульский "Арсенал" проведет товарищеский матч против голландского "Витесса" на июльском сборе в Австрии.
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