Будущий клуб тренера Слуцкого вышел в Лигу Европы

"Витесс" одержал победу над "Утрехтом" в ответном матче финала мини-турнира чемпионата Голландии за место в Лиге Европы, сообщает ТАСС

Встреча, прошедшая в Утрехте, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличился Мэтт Мязга, также мяч в свои ворота забил игрок хозяев Рамон Леувин . У "Утрехта" гол на счету Марка ван дер Марела.

По сумме двух встреч "Витесс" обыграл соперника — 3:2.

В следующем сезоне "Витесс" возглавит российский специалист Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что тульский "Арсенал" проведет товарищеский матч против голландского "Витесса" на июльском сборе в Австрии.