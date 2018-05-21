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Аленичев может возглавить тульский «Арсенал»
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СМИ: Дмитрий Аленичев может возглавить тульский «Арсенал» 

Российский стадион 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Как стало известно "Матч ТВ", в шорт-листе тульского футбольного клуба "Арсенал", ищущего главного тренера вместо отказавшегося продлевать контракт с клубом Миодрага Божовича, фигурируют фамилии Дмитрия Аленичева и Олега Кононова.
Напомним, что Аленичев уже работал с "оружейниками", выведя команду за два года из ПФЛ в РФПЛ. В минувшем сезоне под руководством 45-летнего специалиста в премьер-лигу поднялся "Енисей", одолевший в стыковых встречах "Анжи". Отметим, что фамилия Аленичева фигурировала применительно к "Арсеналу" еще несколько дней назад, когда Божович не объявил о своем решении.
Кононов начинал нынешний сезон в "Ахмате", а до этого возглавлял "Краснодар".
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