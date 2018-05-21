СМИ: Дмитрий Аленичев может возглавить тульский «Арсенал»

Напомним, что Аленичев уже работал с "оружейниками", выведя команду за два года из ПФЛ в РФПЛ. В минувшем сезоне под руководством 45-летнего специалиста в премьер-лигу поднялся "Енисей", одолевший в стыковых встречах "Анжи". Отметим, что фамилия Аленичева фигурировала применительно к "Арсеналу" еще несколько дней назад, когда Божович не объявил о своем решении.

Кононов начинал нынешний сезон в "Ахмате", а до этого возглавлял "Краснодар".