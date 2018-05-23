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Ключевой игрок Южной Кореи пропустит ЧМ-2018
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Ключевой игрок Южной Кореи пропустит чемпионат мира — 2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Национальная сборная Южной Кореи по футболу лишилась основного футболиста в преддверии чемпионата мира — 2018, сообщает "Советский спорт".
У нападающего Ли Гын Хо диагностирован разрыв связок правого колена. Таким образом, футболист точно не сыграет на предстоящем мундиале.
33-летний форвард выступает за сборную своей страны с 2007 года. На его счету 84 матча и 19 голов за национальную команду.
Сборная Южной Кореи на групповом этапе чемпионата мира в России сыграет с командами Швеции, Мексики и Германии.
Ранее сообщалось, что основной вратарь сборной Аргентины пропустит чемпионат мира в России.
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