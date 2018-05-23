Ключевой игрок Южной Кореи пропустит ЧМ-2018

Ключевой игрок Южной Кореи пропустит чемпионат мира — 2018

Национальная сборная Южной Кореи по футболу лишилась основного футболиста в преддверии чемпионата мира — 2018, сообщает "Советский спорт"

У нападающего Ли Гын Хо диагностирован разрыв связок правого колена. Таким образом, футболист точно не сыграет на предстоящем мундиале.

33-летний форвард выступает за сборную своей страны с 2007 года. На его счету 84 матча и 19 голов за национальную команду.

Сборная Южной Кореи на групповом этапе чемпионата мира в России сыграет с командами Швеции, Мексики и Германии.

Ранее сообщалось, что основной вратарь сборной Аргентины пропустит чемпионат мира в России.