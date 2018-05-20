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Фанаты «Реала» массово отказались ехать на ЛЧ в Киев
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Фанаты «Реала» массово отказались ехать на ЛЧ в Киев 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Болельщики мадридского «Реала» вернули более 2200 билетов на финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который пройдёт в Киеве.
Как сообщает AS, фанаты объясняют свои отказы от поездки на финал главного еврокубкового турнира Европы проблемами с логистикой, размещением и завышенными ценами в Киеве.
Отмечается, что изначально 24268 обладателей сезонных абонементов на матчи «Реала» подали заявки на финал, при этом клуб распределил между ними 12802 билета.
Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 26 мая в Киеве на «НСК Олипийский».
Ранее сообщалось, что глава департамента «Ливерпуля» назвал кошмаром поездку на финал ЛЧ в Киев.
RT на русском: последние новости
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