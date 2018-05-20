Фанаты «Реала» массово отказались ехать на ЛЧ в Киев

Болельщики мадридского «Реала» вернули более 2200 билетов на финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который пройдёт в Киеве.

Как сообщает AS, фанаты объясняют свои отказы от поездки на финал главного еврокубкового турнира Европы проблемами с логистикой, размещением и завышенными ценами в Киеве.

Отмечается, что изначально 24268 обладателей сезонных абонементов на матчи «Реала» подали заявки на финал, при этом клуб распределил между ними 12802 билета.

Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 26 мая в Киеве на «НСК Олипийский».

Ранее сообщалось, что глава департамента «Ливерпуля» назвал кошмаром поездку на финал ЛЧ в Киев.