Зырянов пожелал Семаку возглавить «Зенит» 

Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов заявил, что желает Сергею Семаку возглавить первую команду.
«Вы загоняете меня в угол. Честно говоря, я не знаю, какие кандидатуры. Кто остался в "списке трех"? И есть ли там Семак? Никто же не знает, кто в "списке трех". Назовите их имена — будем рассуждать.
Конечно, я желаю Сергею возглавить основной "Зенит", но от меня мало что зависит», — цитирует Зырянова «Р-Спорт».
По окончании сезона пост главного тренера «Зенита» покинул Роберто Манчини, который возглавил сборную Италии.