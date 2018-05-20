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Зырянов пожелал Семаку возглавить «Зенит»
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Зырянов пожелал Семаку возглавить «Зенит» 

LiveSport.Ru 3 часа назад
Фото: ФК «Зенит»
Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов заявил, что желает Сергею Семаку возглавить первую команду.
«Вы загоняете меня в угол. Честно говоря, я не знаю, какие кандидатуры. Кто остался в "списке трех"? И есть ли там Семак? Никто же не знает, кто в "списке трех". Назовите их имена — будем рассуждать.
Конечно, я желаю Сергею возглавить основной "Зенит", но от меня мало что зависит», — цитирует Зырянова «Р-Спорт».
По окончании сезона пост главного тренера «Зенита» покинул Роберто Манчини, который возглавил сборную Италии.
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