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«Вильярреал» продлил контракт с главным тренером
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«Вильярреал» продлил контракт с главным тренером 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
«Вильярреал» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Хавьером Кальехой.
Новое соглашение испанского клуба с 40-летним специалистом рассчитано до конца сезона 2018/19.
Кальеха возглавил «Вильярреал» в конце сентября 2017 года, сменив на посту Франа Эскрибу. Ранее Кальеха руководил юношеской и второй командами клуба.
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Под его руководством «желтая субмарина» финишировала на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 38 матчах 61 очко.
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