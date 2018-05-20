Куртуа определится с будущим после ЧМ-2018

Вратарь «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что намерен определиться со своим клубным будущим после чемпионата мира.

Действующее соглашение 26-летнего бельгийца с «Челси» истекает летом 2019 года.

«Посмотрим, что произойдет после чемпионата мира. Как я говорил еще несколько недель или месяцев назад, лишь после мирового первенства мы увидим, буду ли я игроком "Челси" в следующем сезоне.

Да, для борьбы за титул "Челси" нужны новые игроки. Достаточно взглянуть на то, какие затраты несут "Сити" и "Юнайтед", как они работают. Если мы стремимся к вершине, то должны делать то же самое, но в пределах возможного.

Трансферный рынок стал довольно сумасшедшим. Платить за защитника 80 миллионов фунтов — ненормально. Но давайте немного подождем. Думаю, руководство сделает то, что нужно», — приводит слова Куртуа SkySports.