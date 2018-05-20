Абрамович останется без британской визы 

Российскому бизнесмену Роману Абрамовичу не продлили британскую визу, сообщает The Bell.
Накануне по этой причине он не смог присутствовать на финале Кубка Англии, где его клуб «Челси» одержал победу над «Манчестер Юнайтед». Издание пишет о том, что бизнесмен лишился британской визы со ссылкой на источники в его окружении.
По словам его знакомых, предыдущая виза у Абрамовича истекла больше трех недель назад, а новую ему не выдали. Однако другой источник в окружении бизнесмена рассказал, что официального отказа в выдаче новой визы не было, а документы находятся на рассмотрении.
Представитель Абрамовича эту информацию не комментирует.
Как пишет издание, Абрамович находится в стране по инвестиционной визе, которая дается на срок 3года и 4 месяца. После чего ее можно продлить. Чтобы получить ее, нужно вложить в британскую экономику от £2 млн