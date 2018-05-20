Ещё
Абрамович останется без британской визы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Абрамович останется без британской визы 

Рамблер 2 часа назад
Российскому бизнесмену Роману Абрамовичу не продлили британскую визу, сообщает The Bell.
Накануне по этой причине он не смог присутствовать на финале Кубка Англии, где его клуб «Челси» одержал победу над «Манчестер Юнайтед». Издание пишет о том, что бизнесмен лишился британской визы со ссылкой на источники в его окружении.
По словам его знакомых, предыдущая виза у Абрамовича истекла больше трех недель назад, а новую ему не выдали. Однако другой источник в окружении бизнесмена рассказал, что официального отказа в выдаче новой визы не было, а документы находятся на рассмотрении.
Представитель Абрамовича эту информацию не комментирует.
Как пишет издание, Абрамович находится в стране по инвестиционной визе, которая дается на срок 3года и 4 месяца. После чего ее можно продлить. Чтобы получить ее, нужно вложить в британскую экономику от £2 млн
Комментарии194  Ещё 48 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие77
Названа причина гибели потерявших сознание парашютистов10
США и Канаду лишат чемпионатов63
Овечкин в шаге от катастрофы33
Украинский чемпионат закончился мордобоем56
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
01:17
«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки
Фигурное катание
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей Гандбол
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
03:14
Овечкин в шаге от катастрофы
Хоккей
01:09
Абрамович останется без британской визы
Футбол
02:25
Акинфеев назвал команду своей мечты
Футбол
04:19
Шарапова заговорила о завершении карьеры
Теннис
00:48
Роналду ждет тюрьма или Россия
Футбол Статьи
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение