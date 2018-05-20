Абрамович останется без британской визы

Накануне по этой причине он не смог присутствовать на финале Кубка Англии, где его клуб «Челси» одержал победу над « Манчестер Юнайтед ». Издание пишет о том, что бизнесмен лишился британской визы со ссылкой на источники в его окружении.

По словам его знакомых, предыдущая виза у Абрамовича истекла больше трех недель назад, а новую ему не выдали. Однако другой источник в окружении бизнесмена рассказал, что официального отказа в выдаче новой визы не было, а документы находятся на рассмотрении.

Представитель Абрамовича эту информацию не комментирует.

Как пишет издание, Абрамович находится в стране по инвестиционной визе, которая дается на срок 3года и 4 месяца. После чего ее можно продлить. Чтобы получить ее, нужно вложить в британскую экономику от £2 млн