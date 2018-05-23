Роналду высказался о возможном переходе Неймара в «Реал»

Роналду резко высказался о возможном переходе Неймара в «Реал»

"В Мадриде постоянно говорят о приобретениях. Я тут восемь лет и люди постоянно обсуждают 50 игроков, которые должны прийти, но в итоге не приходят.

В сентябре собираются прийти много игроков, а в финал выходят одни и те же", — цитирует португальца El Chiringuito de Jugones.

26-летний бразилец перешел в "ПСЖ" летом 2017 года из стана заклятых соперников мадридского гранда — "Барселоны".

Ранее сообщалось, что мать Неймара ждет трансфера сына в мадридский "Реал".