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Роналду высказался о возможном переходе Неймара в «Реал»
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Роналду резко высказался о возможном переходе Неймара в «Реал» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду не воспринимает всерьез слухи о возможном переходе в мадридский клуб нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара, передает "Советский спорт".
"В Мадриде постоянно говорят о приобретениях. Я тут восемь лет и люди постоянно обсуждают 50 игроков, которые должны прийти, но в итоге не приходят.
В сентябре собираются прийти много игроков, а в финал выходят одни и те же", — цитирует португальца El Chiringuito de Jugones.
26-летний бразилец перешел в "ПСЖ" летом 2017 года из стана заклятых соперников мадридского гранда — "Барселоны".
Ранее сообщалось, что мать Неймара ждет трансфера сына в мадридский "Реал".
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