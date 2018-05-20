Обещал показать лабрадора: модель о связи с Роналду 

Испанская модель марокканского происхождения Амаль Сабер рассказала, как провела ночь с футболистом Криштиану Роналду, пишет Тhe Sun.
Девушка встретила Роналду в 2014 году в мадридском ресторане. Их познакомил общий друг, который пригласил ее пообедать вместе с ними. Обед прошел в атмосфере легкого флирта. Модель пошутила, что Роналду в своем жилете похож на официанта. Футболист сказал ей:
«Я не люблю блондинок, но ты мне нравишься».
Роналду также рассказывал ей о своих любимых собаках, в особенности о любимом лабрадоре Общение в итоге продолжилось дома у Криштиану Роналду. По словам модели, у футболиста было в доме было джакузи, тренажерный зал и бар, а еще три собаки
«Я была немного пьяна, но помню, что его дом был темным, черно-серым. Мы пошли в спальню, где были кровать и огромный телевизор. Рядом с кроватью стояла фотография Ирины Шейк, — поделилась девушка. — Мы пили шампанское. Он сказал, что оно осталось после его дня рождения. Ночь была исключительной. Ни я, ни он о ней не забыли. Криштиану был очень чувственным».
В 5 утра приятель футболиста отвез ее домой.
Российская модель Ирина Шейк ушла от Роналду в 2015 году после того, как обнаружила, что он постоянно переписывался с другими женщинами.
«Я не знаю, обнаружила ли она мои сообщения, или причина в его друзьях, которые были против наших встреч, но через несколько недель все закончилось», — рассказала Сабер. Роналду перестал отвечать на ее сообщения в социальных сетях.