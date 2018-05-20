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Миранчук: атмосфера в сборной великолепная
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Миранчук: атмосфера в сборной России по футболу великолепная 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказала, как проходят тренировки команды перед чемпионатом мира — 2018. Слова игрока передает ТАСС.
"Все три дня прошли супер, позитивно. Постепенно втягиваемся в тренировочный процесс, но понимаем, что на сборах в Австрии будет другая работа.
Атмосфера в команде просто великолепная, все мысли только о чемпионате мира и национальный чемпионат уже в прошлом. Конечно есть небольшое волнение перед мировым первенством, но ни о каких страхах речи нет", — сказал Миранчук.
Ранее защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о том, как воспринял приглашение в сборную России.
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