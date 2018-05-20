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Игнашевич не ожидал вызова в сборную
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Футболист ЦСКА Игнашевич признался, что не ожидал вызова в сборную России 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич признался, что вызов в сборную России на чемпионат мира по футболу стал для него неожиданным. Об этом он заявил журналистам после тренировки национальной сборной.
Сборная России в пятницу начала сбор на базе в Новогорске, который продлится до 20 мая. В воскресенье команда отправится на следующий сбор в австрийской коммуне Нойштифт-им-Штубайталь, а 30 мая в Инсбруке состоится контрольный матч Австрия — Россия.
"Мне позвонили после последнего тура чемпионата России по футболу. Мы обсудили все с главным тренером сборной, и я принял приглашение. Не вижу смысла обсуждать, что до звонка я не попадал в списки, но могу сказать, что вызов в сборную стал для меня неожиданным", — сказал он.
38-летний был Игнашевич вызван в сборную страны для подготовки к чемпионату мира вместо защитника "Рубина" Руслана Камболова, который получил повреждение голени в матче заключительного тура чемпионата России с "Краснодаром". Последний раз Игнашевич выходил на поле в составе национальной команды 20 июня 2016 года на чемпионате Европы во Франции в матче с командой Уэльса (0:3), после чего объявил о завершении карьеры в сборной.
Игнашевич дебютировал в сборной России в августе 2002 года, в 2008 году стал бронзовым призером чемпионата Европы. Всего на его счету 120 матчей в составе сборной, он является рекордсменом национальной команды по этому показателю. В завершившемся чемпионате России Игнашевич провел 25 игр и отметился одним голом.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии (14 июня, стадион "Лужники"), Египта (19 июня, стадион "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара-Арена").
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