Игнашевич не ожидал вызова в сборную

Футболист ЦСКА Игнашевич признался, что не ожидал вызова в сборную России

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич признался, что вызов в сборную России на чемпионат мира по футболу стал для него неожиданным. Об этом он заявил журналистам после тренировки национальной сборной.

Россия. Сборная России в пятницу начала сбор на базе в Новогорске, который продлится до 20 мая. В воскресенье команда отправится на следующий сбор в австрийской коммуне Нойштифт-им-Штубайталь, а 30 мая в Инсбруке состоится контрольный матч Австрия

"Мне позвонили после последнего тура чемпионата России по футболу. Мы обсудили все с главным тренером сборной, и я принял приглашение. Не вижу смысла обсуждать, что до звонка я не попадал в списки, но могу сказать, что вызов в сборную стал для меня неожиданным", — сказал он.

38-летний был Игнашевич вызван в сборную страны для подготовки к чемпионату мира вместо защитника "Рубина" Руслана Камболова , который получил повреждение голени в матче заключительного тура чемпионата России с "Краснодаром". Последний раз Игнашевич выходил на поле в составе национальной команды 20 июня 2016 года на чемпионате Европы во Франции в матче с командой Уэльса (0:3), после чего объявил о завершении карьеры в сборной.

Игнашевич дебютировал в сборной России в августе 2002 года, в 2008 году стал бронзовым призером чемпионата Европы. Всего на его счету 120 матчей в составе сборной, он является рекордсменом национальной команды по этому показателю. В завершившемся чемпионате России Игнашевич провел 25 игр и отметился одним голом.