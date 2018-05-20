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Тульский «Арсенал» намерен продлить контракт с Божовичем
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Тульский «Арсенал» намерен продлить контракт с Божовичем 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футбольный клуб "Арсенал" из Тулы намерен продлить соглашение с главным тренером команды черногорцем Миодрагом Божовичем, сообщает "Спорт-Экспресс".
"После игры 30-го тура чемпионата с Божовичем пообщался президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев. Во время этой встречи главный тренер получил предложение о продлении контракта, который у него заканчивается 31-го мая 2018-го года", — сказал спортивный директор клуба Андрей Рудаков.
Но также Рудаков подтвердил, что переговоры между двумя сторонами не продвигаются.
"Арсенал" подтвердил свое желание продолжить сотрудничество в письменной форме. Но ответа от Божовича не последовало", — добавил спортивный директор тульской команды.
Ранее игрокам московского "Локомотива" подарили чемпионские пряники перед матчем в Туле.
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