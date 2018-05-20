Автобус «Црвены Звезды» загорелся во время празднования чемпионства

Во время чемпионского парада Сербии на автобусе произошло возгорание, по предварительным данным из-за пиротехники. К счастью, никто не пострадал. Стоит отметить пожарных, которые быстро прибыли на место происшествия и потушили огонь.

Также сейчас в Белграде проходит "Финал четырех" баскетбольной Евролиги, в котором московский ЦСКА сыграет за третьем место с литовским "Жальгирисом".