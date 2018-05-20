Автобус «Црвены Звезды» загорелся во время празднования

Автобус сербского футбольного клуба "Црвена Звезда" загорелся во время празднования чемпионства, сообщает "Советский спорт".
Во время чемпионского парада Сербии на автобусе произошло возгорание, по предварительным данным из-за пиротехники. К счастью, никто не пострадал. Стоит отметить пожарных, которые быстро прибыли на место происшествия и потушили огонь.
Также сейчас в Белграде проходит "Финал четырех" баскетбольной Евролиги, в котором московский ЦСКА сыграет за третьем место с литовским "Жальгирисом".
Ранее фанаты "Спартака" поздравили "Црвену Звезду" с чемпионством.