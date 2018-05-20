Фанаты подожгли автобус с футболистами 

Аутобус којим су кренули играчи се запалио, али је срећом све у реду са нашим играчима @crvenazvezdafk pic.twitter.com/5EScjEA19N— Moja Crvena zvezda (@sdcrvenazvezda) 19 мая 2018 г.

Во время чемпионского парада Сербии на автобусе произошло возгорание, по предварительным данным из-за пиротехники. К счастью, никто не пострадал. Стоит отметить пожарных, которые быстро прибыли на место происшествия и потушили огонь.