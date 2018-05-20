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Фанаты подожгли автобус с футболистами
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Фанаты подожгли автобус с футболистами 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Автобус сербского футбольного клуба "Црвена Звезда" загорелся во время празднования чемпионства, сообщает "Советский спорт".
Во время чемпионского парада Сербии на автобусе произошло возгорание, по предварительным данным из-за пиротехники. К счастью, никто не пострадал. Стоит отметить пожарных, которые быстро прибыли на место происшествия и потушили огонь.
Также сейчас в Белграде проходит "Финал четырех" баскетбольной Евролиги, в котором московский ЦСКА сыграет за третьем место с литовским "Жальгирисом".
Ранее фанаты "Спартака" поздравили "Црвену Звезду" с чемпионством.
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