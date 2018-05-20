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Молодежная сборная России разгромила Кипр
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Молодежная сборная России по футболу разгромила Кипр 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Молодежная сборная России (до 21 года) по футболу обыграла киприотов со счетом 3:0, сообщает ТАСС.
Товарищеский матч прошел на стадион имени Эдуарда Стрельцова в Москве. В составе национальной команды России мячи забивали Иван Обляков, Георгий Мелкадзе и Александр Макаров.
Стоит отметить, что в конце первого тайма россияне остались в меньшинстве: вторую желтую карточку получил центральный защитник Александр Довбня.
Ранее стало известно, что полузащитник сборной России и московского ЦСКА Алан Дзагоев занимается по индивидуальной программе до 22 мая.
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