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Сборная России отправилась на сбор в Австрию
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Сборная России по футболу отправилась на сбор в Австрию 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Сборная России вылетела в Австрию на сбор, где будет готовиться к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Об этом сообщает ТАСС.
Сбор пройдёт с 21 по 31 мая в австрийской коммуне Нойштифт-им-Штубайталь. 30 мая национальные команды двух стран сыграют контрольный матч.
Отмечается, что в Австрии к сборной России присоединятся вратарь бельгийского «Брюгге» Владимир Габулов, защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер и полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев.
Ранее Игнашевич заявил, что его будущее прояснится через неделю после ЧМ-2018.
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