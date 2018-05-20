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30 официальных магазинов ЧМ-2018 откроются в России
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Порядка 30 официальных магазинов ЧМ-2018 откроются в России 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Не менее 30 официальных магазинов чемпионата мира по футболу 2018 года будут открыты в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).
Первый официальный магазин чемпионата открылся в декабре прошлого года в Москве. Через две недели после этого заработали две точки в Санкт-Петербурге. Кроме того, официальные магазины были открыты в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Калининграде.
"На данный момент открыты 10 магазинов. В ближайшее время в разных городах откроются еще 20", — сообщили в пресс-службе.
В воскресенье один из официальных магазинов в Санкт— Петербурге посетил бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо, которого лично встретил талисман турнира волк Забивака.
"Я участвовал в трех чемпионатах мира, но никогда прежде меня не встречал талисман. Знаю, что аргентинские болельщики купили больше 50 тысяч билетов на матчи чемпионата мира, рекомендую им всем зайти сюда за сувенирами. Сам я уже купил подарки своим дочерям", — сказал Креспо.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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