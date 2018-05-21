Два игрока из «Челси» и «Арсенала» не поедут на ЧМ-2018

Два игрока из «Челси» и «Арсенала» не поедут с Испанией на ЧМ-2018

Главный тренер национальной сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги 21 мая объявит окончательную заявку команды на чемпионат мира — 2018, сообщает "Советский спорт"

По информации испанской радиостанции Cope, за бортом команды останутся два именитых игрока — нападающий Альваро Мората и защитник Эктор Бельерин

Форвард "Челси" в минувшем сезоне забил 15 мячей. В национальной команде он выступает с 2014 года. За это время он принял участие в 23 официальных играх и стал автором 13 голов.

На счету защитника "Арсенала" в прошедшем сезоне три забитых мяча и пять результативных передач. За сборную он выступает с 2016 года, проведя три официальные встречи.