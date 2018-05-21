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Два игрока из «Челси» и «Арсенала» не поедут на ЧМ-2018
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Два игрока из «Челси» и «Арсенала» не поедут с Испанией на ЧМ-2018 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер национальной сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги 21 мая объявит окончательную заявку команды на чемпионат мира — 2018, сообщает "Советский спорт".
По информации испанской радиостанции Cope, за бортом команды останутся два именитых игрока — нападающий Альваро Мората и защитник Эктор Бельерин.
Форвард "Челси" в минувшем сезоне забил 15 мячей. В национальной команде он выступает с 2014 года. За это время он принял участие в 23 официальных играх и стал автором 13 голов.
На счету защитника "Арсенала" в прошедшем сезоне три забитых мяча и пять результативных передач. За сборную он выступает с 2016 года, проведя три официальные встречи.
Ранее сообщалось, что Сергей Игнашевич примет решение о завершении карьеры после ЧМ-2018.
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