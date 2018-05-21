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Торрес попрощался с «Атлетико»
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Торрес попрощался с «Атлетико» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес обратился к клубу со словами благодарности после ухода из команды, передает "Советский спорт".
"Я хочу поблагодарить всех тех, кто тренировал меня, моих товарищей по команде, тренерский штаб, медиков и всех людей. Эти три с половиной года были великолепны. Я очень горжусь всеми в "Атлетико".
С момента моего дебюта прошло 404 игры. Очень трудно прийти к концу. Все, что мне осталось сказать, это то, что это было гордостью, честью и привилегией носить эту рубашку и играть с этими ребятами, которые оставляли всего себя в каждой игре. Вы заставили меня почувствовать себя самым счастливым человеком в мире", — заявил испанец.
В составе "матрасников" 34-летний испанец провел 343 матча и завоевал один трофей.
Ранее "Атлетико" не смог выиграть у "Эйбара" в заключительном туре чемпионата Испании.
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