Торрес попрощался с «Атлетико»

"Я хочу поблагодарить всех тех, кто тренировал меня, моих товарищей по команде, тренерский штаб, медиков и всех людей. Эти три с половиной года были великолепны. Я очень горжусь всеми в "Атлетико".

С момента моего дебюта прошло 404 игры. Очень трудно прийти к концу. Все, что мне осталось сказать, это то, что это было гордостью, честью и привилегией носить эту рубашку и играть с этими ребятами, которые оставляли всего себя в каждой игре. Вы заставили меня почувствовать себя самым счастливым человеком в мире", — заявил испанец.

В составе "матрасников" 34-летний испанец провел 343 матча и завоевал один трофей.

Ранее "Атлетико" не смог выиграть у "Эйбара" в заключительном туре чемпионата Испании.