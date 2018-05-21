ФК «Урал» объявил о назначении Парфенова на пост главного тренера

43-летний специалист сменил на посту главного тренера Александра Тарханова , который станет советником президента по спортивной части. Условия соглашения с Парфеновым не разглашаются.

Ранее Тарханов сообщил ТАСС , что Парфенов возглавит клуб, а он будет переведен на должность советника президента.

Парфенов с 2015 года возглавлял футбольный клуб "Тосно" (Ленинградская область). Команда под его руководством смогла выйти в премьер-лигу, но по итогам завершившегося чемпионата вылетела из элитного дивизиона, заняв 15-е место. 9 мая "Тосно" под руководством Парфенова стал обладателем Кубка России.

"Урал" в минувшем сезоне занял 12-е место в чемпионате России.