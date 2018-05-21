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Разоблачитель допинга пошел против российского футбола
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Разоблачитель допинга пошел против российского футбола 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Немецкий журналист и эксперт телекомпании ARD Хайо Зеппельт заявил, что в составе сборной России по футболу, который готовится к домашнему чемпионату мира, есть игроки, которые принимали допинг. Интервью с Зеппельтом опубликовано в Twitter-аккаунте DW Sports.
«У нас есть информация, что в 2014 году пробы сдали футболисты, которые сейчас находятся в составе сборной России. Мы говорим о "грязных" пробах. ФИФА сказала, что делала определенные тесты. На прошлой неделе мы спросили, проводилась ли перепроверка всех подозрительных проб и методов, однако не получили ответа», — заявил Зеппельт. Имен спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил, немец не назвал.
11 мая сообщалось, что Зеппельту было отказано в получении визы для въезда в Россию. Из-за этого он не смог бы посетить матчи чемпионата мира. Однако четыре дня спустя министр иностранных дел Германии Хейко Маас написал, что журналисту позволили посетить мундиаль.
Хайо Зеппельт специализируется на расследованиях использования спортсменами допинга в разных странах, в том числе и в России. С 2014-го по 2016 год на ARD выходили его фильмы-расследования о нарушениях антидопинговых правил в России.
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