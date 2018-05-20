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Тренер «Арсенала» Божович покинул команду
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Тренер ФК «Арсенал» Божович покинул команду 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер тульского футбольного клуба «Арсенал» Миодраг Божович покинул команду.
Об этом он сообщил в интервью Hotsport.rs.
«Я решил сделать следующий шаг. После отличного сезона в «Арсенале» я хочу большего. Всё просто, они вовремя не предложили мне контракт», — заявил Божович.
Черногорский специалист возглавил команду в 2017 году. Под его руководством «Арсенал» занял седьмое место в чемпионате России, что является лучшим результатом в истории клуба.
Ранее сообщалось, что Божович пока не ответил на предложение ФК «Арсенал» о продлении контракта.
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