Тренер «Арсенала» Божович покинул команду

Тренер ФК «Арсенал» Божович покинул команду

Об этом он сообщил в интервью Hotsport.rs.

«Я решил сделать следующий шаг. После отличного сезона в «Арсенале» я хочу большего. Всё просто, они вовремя не предложили мне контракт», — заявил Божович.

Черногорский специалист возглавил команду в 2017 году. Под его руководством «Арсенал» занял седьмое место в чемпионате России, что является лучшим результатом в истории клуба.

Ранее сообщалось, что Божович пока не ответил на предложение ФК «Арсенал» о продлении контракта.