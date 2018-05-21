Аленичев назвал игроков «Енисея» героями после выхода в РФПЛ

"Ребят, еще раз благодарю за этот тяжелейший сезон. Вы вошли в историю, однозначно вы — герои. Хотелось бы, чтобы вы и в дальнейшем радовали тех людей, который сейчас с нами и тех, кто остался в Красноярске. Искренне вас, мужики, за все благодарю", — сказал Аленичев.

По итогам минувшего сезона ФНЛ "Енисей" занял третье место и получил право сразиться за право сыграть в РФПЛ в сезоне-2018/19. В стыковых матчах красноярский коллектив взял верх над "Анжи" в двухматчевом противостоянии (3:0, 3:4) и впервые в истории клуба поднялся в высший дивизион.

Ранее сообщалось, что тренер "Анжи" принес извинения за вылет в ФНЛ.