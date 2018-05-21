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«Милан» подтвердил интерес к полузащитнику «МЮ»
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«Милан» подтвердил интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Футбольный клуб "Милан" интересуется возможностью приобретения полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллайни, сообщает "Советский спорт".
Эту информацию подтвердил спортивный директор миланской команды Массимо Мирабелли.
"Феллайни мог бы быть важным игроком. Мы знаем, что он не собирается продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед", но на данный момент трудно сказать, что мы обо всем договорились.
У него есть важные для нас качества. Но сперва нужно все согласовать, а затем делать какие-то заявления", — цитирует Мирабелли Sky Sport Italia.
30-летний бельгиец выступает за "красных дьяволов" с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 23 матча, забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что вратарь "Челси" Тибо Куртуа определится с будущим после чемпионата мира.
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