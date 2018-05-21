«Милан» подтвердил интерес к полузащитнику «МЮ»

«Милан» подтвердил интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед»

Эту информацию подтвердил спортивный директор миланской команды Массимо Мирабелли.

"Феллайни мог бы быть важным игроком. Мы знаем, что он не собирается продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед", но на данный момент трудно сказать, что мы обо всем договорились.

У него есть важные для нас качества. Но сперва нужно все согласовать, а затем делать какие-то заявления", — цитирует Мирабелли Sky Sport Italia.

30-летний бельгиец выступает за "красных дьяволов" с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 23 матча, забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что вратарь "Челси" Тибо Куртуа определится с будущим после чемпионата мира.