Интересующий «Зенит» тренер высказался о своем будущем 

Главный тренер итальянского клуба "Наполи" Маурицио Сарри прокомментировал информацию о своем возможном уходе из команды летом, передает "Советский спорт".
"Я поговорю со своей семьей завтра, и тогда приму решение. Президенту нужен быстрый ответ, я это прекрасно понимаю, так что скоро приму решение", — заявил специалист.
Также 59-летний наставник отметил, что неаполитанцы провели хороший сезон.
"Болельщики великолепно нас поддерживали весь год. У нас был отличный сезон, мы побили рекорд по количеству очков, но по-прежнему не выиграли чемпионский титул. Я хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал нас, это был незабываемый сезон", — заключил Сарри.
По итогам сезона чемпионата Италии "Наполи" занял второе место, уступив "Ювентусу" четыре очка.
Ранее сообщалось, что "Зенит" готов платить Сарри €7 млн в год.