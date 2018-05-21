Акинфеев поделился секретом стабильности ЦСКА

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев подвел итоги для своей команды в завершившемся сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), передает "Чемпионат.com"

"В первую очередь это заслуга главного тренера. Не хочу кого-то возвышать — говорю как есть, по делу. В таком жестком графике — 47 официальных матчей — достаточно двух-трех неудач в ключевые моменты, чтобы завалить сезон. ЦСКА этого избежал", — сказал вратарь.

Также Акинфеев отметил, что считает выступление армейцев в еврокубках успешными.

В Европе, считаю, выступили на пределе возможностей. В чемпионате России, понятно, задачи всегда максимальные, но при этом понимаешь, что ограниченного состава для достижения всех целей может просто не хватить. Чисто психологически тоже бывает непросто — когда не хочется, не можется. Но все равно как-то удается выходить из положения — дай бог, чтобы и дальше получалось", — заключил капитан красно-синих.

В минувшем сезоне ЦСКА занял второе место в РФПЛ и завоевал путевку в Лигу чемпионов. На стадии 1/4 финала Лиги Европы армейцы уступили "Арсеналу" и покинули турнир.