Ещё
Акинфеев поделился секретом стабильности ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Акинфеев поделился секретом стабильности ЦСКА 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев подвел итоги для своей команды в завершившемся сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), передает "Чемпионат.com".
"В первую очередь это заслуга главного тренера. Не хочу кого-то возвышать — говорю как есть, по делу. В таком жестком графике — 47 официальных матчей — достаточно двух-трех неудач в ключевые моменты, чтобы завалить сезон. ЦСКА этого избежал", — сказал вратарь.
Также Акинфеев отметил, что считает выступление армейцев в еврокубках успешными.
В Европе, считаю, выступили на пределе возможностей. В чемпионате России, понятно, задачи всегда максимальные, но при этом понимаешь, что ограниченного состава для достижения всех целей может просто не хватить. Чисто психологически тоже бывает непросто — когда не хочется, не можется. Но все равно как-то удается выходить из положения — дай бог, чтобы и дальше получалось", — заключил капитан красно-синих.
В минувшем сезоне ЦСКА занял второе место в РФПЛ и завоевал путевку в Лигу чемпионов. На стадии 1/4 финала Лиги Европы армейцы уступили "Арсеналу" и покинули турнир.
Ранее Станислав Черчесов сообщил, кто станет вице-капитаном сборной России на ЧМ-2018.
Газета.Ru: последние новости
Интересующий "Зенит" тренер высказался о своем будущем Бывший наставник "Реала" отверг предложение "Зенита" Аленичев назвал игроков "Енисея" героями после выхода в РФПЛ
Комментарии1  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Настоящий кошмар»203
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие92
Почему Абрамович не увидел триумф «Челси»24
В график отключения воды вписали ЧМ-201822
Названа причина гибели потерявших сознание парашютистов39
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:17
«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки
Фигурное катание
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей Гандбол
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
03:14
Овечкин в шаге от катастрофы
Хоккей
02:25
Акинфеев назвал команду своей мечты
Футбол
04:19
Шарапова заговорила о завершении карьеры
Теннис
00:48
Роналду ждет тюрьма или Россия
Футбол Статьи
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение