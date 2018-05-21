СМИ: Бенитес отказался возглавить «Зенит»

Как сообщает The Northern Echo, петербургский клуб был готов предложить 58-летнему специалисту выгодный контракт и выделить огромный бюджет на трансферы, но испанец отказался от варианта переезда в Россию.

Отмечается, что Бенитес, чьё будущее в «Ньюкасле» пока не определено, также отказался от предложений ряда команд из Китая и Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Маурицио Сарри контракт с зарплатой более €7 млн в год.