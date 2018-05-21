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Бенитес отказался возглавить «Зенит»
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СМИ: Бенитес отказался возглавить «Зенит» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер английского «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес отказался возглавить санкт-петербургский «Зенит».
Как сообщает The Northern Echo, петербургский клуб был готов предложить 58-летнему специалисту выгодный контракт и выделить огромный бюджет на трансферы, но испанец отказался от варианта переезда в Россию.
Отмечается, что Бенитес, чьё будущее в «Ньюкасле» пока не определено, также отказался от предложений ряда команд из Китая и Ближнего Востока.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Маурицио Сарри контракт с зарплатой более €7 млн в год.
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