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Анчелотти договорился с «Наполи»
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СМИ: Анчелотти договорился с «Наполи» 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Известный тренер Карло Анчелотти достиг договоренности с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом о том, что возглавит клуб, сообщает Corriere dello Sport.
Сделка может сорваться лишь в том случае, если нынешний тренер неаполитанцев Маурицио Сарри, которого считают главным претендентом на тренерские позиции в «Зените» и «Челси», все же решит остаться в клубе.
По данным издания, Анчелотти провел переговоры с Де Лаурентисом во время вчерашнего прощального матча Андреа Пирло. Там они договорился обо всех подробностях контракты.
Отмечается, что вариант с «Наполи» стал приоритетным для 58-летнего специалиста после того, как он не дождался приглашения в «Арсенал».
Напомним, Анчелотти не работает с весны 2017 года, когда покинул мюнхенскую «Баварию». В Италии специалист работал с «Пармой», «Ювентусом» и «Миланом».
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