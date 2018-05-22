СМИ: Анчелотти договорился с «Наполи»

Сделка может сорваться лишь в том случае, если нынешний тренер неаполитанцев Маурицио Сарри, которого считают главным претендентом на тренерские позиции в «Зените» и «Челси», все же решит остаться в клубе.

По данным издания, Анчелотти провел переговоры с Де Лаурентисом во время вчерашнего прощального матча Андреа Пирло . Там они договорился обо всех подробностях контракты.

Отмечается, что вариант с «Наполи» стал приоритетным для 58-летнего специалиста после того, как он не дождался приглашения в «Арсенал».

Напомним, Анчелотти не работает с весны 2017 года, когда покинул мюнхенскую «Баварию». В Италии специалист работал с «Пармой», «Ювентусом» и «Миланом».