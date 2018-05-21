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Дополнительные поезда запустят в метро Москвы в дни ЧМ‑2018
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Дополнительные поезда запустят в метро Москвы в дни ЧМ‑2018 

РИАМО 21 мая 2018
Фото: РИАМО
Дополнительные поезда будут выпущены на линии Московского метрополитена в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу — 2018, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Чтобы нивелировать нагрузки в дни матчей чемпионата мира по футболу, на линии метро будут выпущены дополнительные поезда, приведены в повышенную готовность все системы, выставлен на дежурство дополнительный персонал. Кроме того, за несколько часов до матчей и за несколько часов после них поезда будут следовать с минимальными интервалами, аналогично часу пик в будни», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что для комфорта болельщиков из других стран вся аудио— и визуальная информация в поездах переведена на английский язык, навигация на большинстве станций также дублируется на английском.
«Во время турнира на платформах и в вестибюлях станций будут дежурить англоговорящие волонтеры и сотрудники метро. Кассиры также будут говорить на английском языке», — заключил сотрудник пресс-службы.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
В Московской области будут базироваться девять сборных. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.
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