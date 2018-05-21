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Смолов на ЧМ-2018 попробует заинтересовать топ-клубы
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Смолов на чемпионате мира планирует наиграть на предложения топ-клубов 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий "Краснодара" и национальной сборной России Федор Смолов поделился своими задачами на предстоящий чемпионат мира — 2018, передает "СЭ".
"Отыграть так, чтоб европейские топ-клубы, не дожидаясь окончания турнира, начали делать официальные предложения "Краснодару", — заявил он.
Также форвард отметил руководство краснодарского клуба в вопросе его возможного трансфера.
"С первого дня в "Краснодаре" почувствовал, с каким уважением относится Сергей Галицкий к футболистам. Несмотря на огромные успехи, которые достиг в бизнесе, с каждым общается на равных. Вот еще маленький штрих — по поводу моего будущего у нас есть четкая договоренность… Если звезды сойдутся, обсудим эту тему. Сергей Николаевич — человек слова. Не обманывает", — заключил Смолов.
В минувшем сезоне 28-летний россиянин сыграл в 24 матчах, в которых забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач.
Ранее сообщалось, что игрок "Зенита" и сборной России заявил о готовности покинуть клуб летом.
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