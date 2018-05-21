Смолов на ЧМ-2018 попробует заинтересовать топ-клубы

Смолов на чемпионате мира планирует наиграть на предложения топ-клубов

Нападающий "Краснодара" и национальной сборной России Федор Смолов поделился своими задачами на предстоящий чемпионат мира — 2018, передает "СЭ".

"Отыграть так, чтоб европейские топ-клубы, не дожидаясь окончания турнира, начали делать официальные предложения "Краснодару", — заявил он.

Также форвард отметил руководство краснодарского клуба в вопросе его возможного трансфера.

"С первого дня в "Краснодаре" почувствовал, с каким уважением относится Сергей Галицкий к футболистам. Несмотря на огромные успехи, которые достиг в бизнесе, с каждым общается на равных. Вот еще маленький штрих — по поводу моего будущего у нас есть четкая договоренность… Если звезды сойдутся, обсудим эту тему. Сергей Николаевич — человек слова. Не обманывает", — заключил Смолов.

В минувшем сезоне 28-летний россиянин сыграл в 24 матчах, в которых забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач.