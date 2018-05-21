К ЧМ-2018 выпустили вульгарных матрешек

Матрешки, которые сотрудники сувенирного магазина в казанском аэропорту намерены подарить участникам чемпионата мира по футболу 2018 года, озадачили пользователей интернета.

Накануне один из них опубликовал фото сувенира на форуме «ЯПлакалъ». На снимке запечатлена матрешка с длинным продолговатым предметом красного цвета во рту. Многие читатели форума лишь из последовавшего комментария узнали, что это свисток.

yaplakal.com

По словам автора фотографии и публикации, соответствующую сувенирную продукцию реализуют в аэропорту Казани. Более того, продавцы сообщили ему о своем намерении преподнести матрешек в подарок футболистам, которые неминуемо окажутся в воздушной гавани незадолго до матчей.

Пользователи с юмором отреагировали на появление снимка. По мнению многих из них, матрешка «символизирует» собой будущее выступление сборной России на чемпионате мира, а свисток является «более чем прозрачным намеком».

«Производитель ЗАО "Бещеки"», — просто пошутил другой.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Саранске.

В Казани сыграют сборные Ирана, Испании, Франции, Австралии, Южной Кореи, Германии, Польши, Колумбии, а также участники одного из четвертьфиналов.