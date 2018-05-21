Промес заявил о готовности покинуть «Спартак»

"Конечно, у меня есть амбиции. Если поступит хорошее предложение, я подумаю", — приводит слова голландца Nos.nl.

Игрок выступает за красно-белых с 2014 года, куда перешел из "Твенте" за €11,5 млн В минувшем сезоне 26-летний Промес принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и сделал десять голевых передач. Также хавбек стал лучшим бомбардиром РФПЛ и был признан самым ценным игроком сезона-2017/18 в лиге.

Ранее СМИ сообщали, что три европейских клуба заинтересованы в приобретении Промеса.