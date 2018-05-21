Ещё
Промес заявил о готовности покинуть «Спартак»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Промес заявил о готовности покинуть «Спартак» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес сообщил, что хочет поиграть в более сильной лиге, чем РФПЛ, передает "Советский спорт".
"Конечно, у меня есть амбиции. Если поступит хорошее предложение, я подумаю", — приводит слова голландца Nos.nl.
Игрок выступает за красно-белых с 2014 года, куда перешел из "Твенте" за €11,5 млн  В минувшем сезоне 26-летний Промес принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и сделал десять голевых передач. Также хавбек стал лучшим бомбардиром РФПЛ и был признан самым ценным игроком сезона-2017/18 в лиге.
Ранее СМИ сообщали, что три европейских клуба заинтересованы в приобретении Промеса.
Газета.Ru: последние новости
Тренер "Наполи" не заинтересован в работе в "Зените" Главный тренер "Тосно" возглавит "Урал" Смолов страдает тяжелой формой аллергии
Комментарии1  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серена Уильямс «уничтожила» гостей королевской свадьбы30
К ЧМ-2018 выпустили вульгарных матрешек63
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие93
Без россиян17
США и Канаду лишат чемпионатов63
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:17
«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки
Фигурное катание
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей Гандбол
10:36
Без россиян
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
К ЧМ-2018 выпустили вульгарных матрешек
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
03:14
Овечкин в шаге от катастрофы
Хоккей
02:25
Акинфеев назвал команду своей мечты
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение