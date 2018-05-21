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Дзюба пропустит очередную тренировку сборной
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Дзюба пропустит очередную тренировку сборной России по футболу 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба в понедельник пропустит тренировку сборной России по футболу, которая ведет подготовку к чемпионату мира. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Сборная России начала подготовку к чемпионату мира в пятницу на базе в подмосковном Новогорске. Дзюба из-за вирусной инфекции пропустил ранее две тренировки. В воскресенье пресс-служба сборной сообщила, что футболист приступит к тренировкам 21 мая. Однако 29-летний игрок продолжает испытывать недомогание, из-за чего пропустит занятие.
В воскресенье сборная России прибыла в Австрию. Сбор в коммуне Нойштифт-им-Штубайталь продлится до 31 мая, 30 мая команда России проведет товарищеский матч со сборной Австрии в Инсбруке, 31 мая футболисты вернутся в Москву и продолжат подготовку к чемпионату мира на базе в Новогорске.
5 июня в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" сборная России сыграет товарищеский матч против сборной Турции. Эта встреча станет для россиян последней перед стартом чемпионата мира, который пройдет в 11 городах РФ с 14 июня по 15 июля. Соперниками россиян по группе A будут команды Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт— Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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