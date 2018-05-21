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Колобков оценил готовность России к ЧМ-2018
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Колобков: никаких сомнений в готовности России к ЧМ-2018 по футболу нет 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Готовность России к чемпионату мира 2018 года по футболу не вызывает сомнений. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
"Ничего не вызывает беспокойства, все стадионы сданы, все площадки и базы команд будут сданы до конца мая, — сказал Колобков. — Они находятся под нашим контролем и под контролем самих команд. Никаких сомнений в готовности к чемпионату мира нет".
"Чемпионат мира по футболу покажет, насколько мы гостеприимны и как умеем проводить соревнования, — добавил Колобков. — Приедут болельщики из разных стран, порядка 70 тыс. — только из США, 50 тыс. — из Бразилии. Если люди приезжают, они понимают, что их здесь ждут".
Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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