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Английские футболисты боятся везти семьи на ЧМ в России
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СМИ: Футболисты сборной Англии опасаются, что их родственники и друзья станут жертвами расизма в России 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Nick Taylor/Liverpool FC via Getty Images
Футболисты сборной Англии выразили опасения, что их родственники и друзья могут стать жертвами проявления расизма во время чемпионата мира в России.
Об этом сообщает The Guardian.
Футбольная ассоциация Англии (FA) проводит специальную программу подготовки игроков к возможным проблемам в России.
Футболисты сборной Англии получили рекомендации о поведении в случае возможных проявлений расизма, а психолог ассоциации Пиппа Гранж в таких случаях будет консультировать, как справиться с этим явлением.
Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что накануне чемпионата мира 2018 года в России игроков национальной команды на специальных встречах подготовят к возможным расистским выкрикам болельщиков во время турнира.
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