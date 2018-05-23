Английские футболисты боятся везти семьи на ЧМ в России

СМИ: Футболисты сборной Англии опасаются, что их родственники и друзья станут жертвами расизма в России

Фото: Nick Taylor/Liverpool FC via Getty Images

Футболисты сборной Англии выразили опасения, что их родственники и друзья могут стать жертвами проявления расизма во время чемпионата мира в России Об этом сообщает The Guardian. Футбольная ассоциация Англии (FA) проводит специальную программу подготовки игроков к возможным проблемам в России. Футболисты сборной Англии получили рекомендации о поведении в случае возможных проявлений расизма, а психолог ассоциации Пиппа Гранж в таких случаях будет консультировать, как справиться с этим явлением. Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что накануне чемпионата мира 2018 года в России игроков национальной команды на специальных встречах подготовят к возможным расистским выкрикам болельщиков во время турнира.