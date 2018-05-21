Божович может возглавить «Спартак»

Источник: Божович может стать новым наставником «Спартака»

В прошедшем сезоне под руководством 49-летнего специалиста «Арсенал» занял седьмое место в чемпионате России, что является лучшим результатом команды в истории клуба.

Издание отмечает, что петербургский клуб не сможет долго раздумывать над вариантом с черногорским специалистом, потому что Божовичем также интересуется московский «Спартак», который в настоящее время возглавляет Массимо Каррера.