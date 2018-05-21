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Божович может возглавить «Спартак»
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Источник: Божович может стать новым наставником «Спартака» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Миодраг Божович, который покинул пост главного тренера тульского «Арсенала», может возглавить «Зенит» или «Спартак», утверждает «Спорт уик-энд».
В прошедшем сезоне под руководством 49-летнего специалиста «Арсенал» занял седьмое место в чемпионате России, что является лучшим результатом команды в истории клуба.
Издание отмечает, что петербургский клуб не сможет долго раздумывать над вариантом с черногорским специалистом, потому что Божовичем также интересуется московский «Спартак», который в настоящее время возглавляет Массимо Каррера.
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