Божович может возглавить «Спартак»

Миодраг Божович, который покинул пост главного тренера тульского «Арсенала», может возглавить «Зенит» или «Спартак», утверждает «Спорт уик-энд».
В прошедшем сезоне под руководством 49-летнего специалиста «Арсенал» занял седьмое место в чемпионате России, что является лучшим результатом команды в истории клуба.
Издание отмечает, что петербургский клуб не сможет долго раздумывать над вариантом с черногорским специалистом, потому что Божовичем также интересуется московский «Спартак», который в настоящее время возглавляет Массимо Каррера.